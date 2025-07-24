Дочь чудом спасшейся пассажирки разбившегося Ан-24 рассказала подробности

Дочь пассажирки, чудом не оказавшейся на борту разбившегося Ан-24, рассказала URA.RU подробности событий, которые предшествовали трагедии. Ее мать должна была вылететь из Благовещенска в Тынду, где проживает, но в последний момент планы изменились из-за внезапного недомогания внучки.

«Я говорю, мне надо помочь, приезжай, потом куплю тебе билет на поезд», — рассказала девушка.

По ее словам, утром у старшей дочери резко ухудшилось самочувствие — начались тошнота и боли в животе. Семья вызвала скорую помощь. Именно в этот момент пассажирка, Марина Авалян, сообщила, что рейс задержан из-за дождя в Тынде и самолет пока не взлетает.

Обнаружен пропавший Ан-24

Дочь попросила мать вернуться домой, чтобы помочь с детьми, особенно учитывая, что младшему ребенку всего три месяца. Марина Авалян забрала багаж и покинула аэропорт, чтобы вернуться к дочери. Как отмечает семья, после возвращения бабушки домой внучке сразу стало лучше — все симптомы внезапно исчезли. Родственники считают это настоящим чудом. О том, что самолет, на который она должна была сесть, потерпел крушение, Марина Авалян узнала из новостей. Женщина пребывает в шоке.

Ранее самолет Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение вскоре после вылета. На борту находились пассажиры и члены экипажа.