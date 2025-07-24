Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области

Сегодня в Амурской области в 15 километрах от города Тында потерпел крушение самолет Ан-24, летевший из Благовещенска. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту люди.

Как изначально сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту находились 49 человек: 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Позже в сообщении Правительства России появилась информация, что пассажиров было 42. Дело в том, что одна из пассажирок не явилась на рейс, что и спасло ей жизнь. На борту самолета также находился известный хабаровский торакальный хирург 71-летний Леонид Майзель. Он участвовал в ликвидации последствий землетрясения в сахалинском Нефтегорске в 1995 году, за что был награжден орденом Почета.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все члены экипажа разбившегося судна были жителями его региона.

Известно, что самолет заходил на второй круг для посадки в тындинском аэропорту, но после этого пропал с радаров. Сигналов бедствия с самолета не передавали. По предварительной версии, причина катастрофы - ошибка экипажа. Самолет был произведен 50 лет назад. Его проверяли перед вылетом, и он был исправен.

На поиски отправились спасатели МЧС и Росавиация. С вертолета Ми-8 Росавиации удалось обнаружить разбившийся самолет. Он находился на склоне горы в районе поселка Кувыкта в 15 километрах от Тынды. Обломки разбившегося воздушного судна горели. Сейчас спасатели продолжают добираться до места крушения.

Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области. Вошедшие в ее состав главы Минтранса РФ Андрей Никитин и Росавиации Дмитрий Ядров вылетят на место катастрофы. Росавиация займется вопросами доставки туда родственников пассажиров потерпевшего крушение самолета. МЧС России организовало две горячие линии в связи с крушением самолета. Также горячую линию открыл Соцфонд РФ. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь, также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций.

Восточное МСУТ СК России расследует уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).

Свои соболезнования в связи с катастрофой выразили губернаторы Приморья Олег Кожемяко и Хабаровского края Дмитрий Демешин.