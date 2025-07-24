Терпящий убытки предприниматель призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали бизнесмена, призывавшего в Сети ударить ракетами по Крымскому мосту, пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление ведомства.

48-летний задержанный занимается частным бизнесом, который в настоящее время терпит убытки, поэтому мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, поделились подробностями в российской спецслужбе. По информации ведомства, крымчанин создал несколько аккаунтов под разными псевдонимами, от имени которых выкладывал публикации с призывами нанести авиационные удары по Крымскому мосту. Кроме того, он оправдывал атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

В отношении него возбуждено дело по статье УК РФ за публичные призывы к терроризму. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.