2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двоих мужчин по уголовному делу о государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Как рассказали в региональной прокуратуре, не позднее ноября 2023 года один из осужденных, активно поддерживая ВСУ, одобряя и поддерживая деятельность украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), склонил к участию в нем второго подсудимого. При этом сам агитатор в нее не вступал.

Мужчина, желая примкнуть к рядам этой террористической организации, в ноябре 2023 года заполнил анкету о вступлении и направил ее на официальный сайт. В переписке с куратором он выразил намерение оказать помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В период с декабря 2023 по январь 2024 он прошел обучение диверсионной деятельности.

Кроме того, в январе 2024 года оба подсудимых передали своему украинскому куратору сведения о российском военнослужащем, принимающем участие в СВО.

Вступить в запрещенную организацию мужчина не успел, поскольку его деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Тверской области.

Суд признал их виновными в государственной измене, содействии террористической деятельности, приготовлении к участию в деятельности организации, признанной террористической, а также в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности.

В итоге мужчина, планировавший вступить в террористическое образование, приговорен к 17 годам, а второй - к 14 годам лишения свободы. Первые три года заключения оба проведут в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.