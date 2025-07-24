Крыша загорелась в здании Генпрокуратуры в Москве

Огонь охватил крышу здания Генеральной прокуратуры РФ, расположенного на улице Петровка в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

По информации журналистов, находившихся внутри людей уже эвакуировали.

Торговый центр загорелся в Ростовской области

«На место выехали сотрудники экстренных служб», — говорится в материале.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом никаких сведений о пострадавших не поступало.

В тот же день в жилом доме на улице Мытной в Москве произошел пожар, в результате которого пострадали 10 человек. Более того, одного человека спасти не удалось.

Пламя распространилось в двух квартирах на четвертом этаже. На место происшествия выезжали 34 сотрудника экстренных служб и 10 единиц специальной техники. Журналисты телеканала РЕН ТВ рассказали, что пожар мог возникнуть из-за возгорания зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

Ранее в Москве произошел пожар в ресторане.