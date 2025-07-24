Росавиация: разбившийся Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года

За последние семь лет самолет Ан-24, который разбился в Приамурье, попал сразу в четыре авиаинцидента. Об этом сообщили в Росавиации.

«Разбившийся в Приамурье Ан-24 с 2018 года попал в 4 авиаинцидента», — рассказали в Росавиации.

Их слова приводит ТАСС.

Первый инцидент с воздушным судном произошел инцидент в 2018 году. Самолет выехал за границы рулежной дорожки. Ан-24 столкнулся с осветительной мачтой, в результате чего было повреждено его левое крыло. На момент происшествия на борту находились 24 человека, пострадавших среди них не оказалось.

Кроме того, информация о различных происшествиях с участием воздушного судна с регистрационным номером RA-47315 в разные периоды была размещена в telegram-канале Aviaincident. Согласно их данным, 3 апреля 2022 года при выполнении рейса по маршруту Иркутск — Бодайбо на борту была зафиксирована активация системы предупреждения о сближении с другим воздушным судном, принадлежащим авиакомпании «Сибирь» (S7). 19 мая того же года самолет, следовавший рейсом Чита — Чара, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности генератора. Кроме того, 6 марта 2025 года экипаж, выполнявший полет по маршруту Иркутск — Киренск, запросил возвращение на стоянку в связи с отказом одного из комплектов радиостанции.

Потерпевший крушение в Амурской области Ан-24 произвели на Украине

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он исчез с радаров в нескольких километрах от тындинского аэропорта. Позже вертолет Росавиации Ми-8 зафиксировал горящий фюзеляж пропавшего пассажирского самолета Ан-24.

В результате крушения, по предварительной информации, выживших нет. На борту самолета находилось 49 человек, включая членов экипажа. По информации оперативных служб, по одной из версий, авиакатастрофа случилась из-за возможной ошибки пилотов. Она была допущена во время захода на посадку в условиях ограниченной видимости. В Амурской области накануне прошел ураган.

Позже стало известно, что пассажиры давно жаловались на модель данного самолета из-за ее неудовлетворительного состояния. Командиром воздушного судна являлся 61-летний пилот Вячеслав Логвинов. Его дочь узнала о трагедии из СМИ, она подтвердила, что ее отец работал на авиакомпанию «Ангара» и часто управлял Ан-24.