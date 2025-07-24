Потерпевший крушение в Амурской области Ан-24 произвели на Украине

Пассажирский самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, был произведен в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Разбившемуся <...> Ан-24 было 49 лет — борт был выпущен на Киевском авиационном заводе в 1976 году», — говорится в материале.

Из него следует, что воздушное судно летало в различных российских авиакомпаниях. В том числе речь идет об «Ижавиа», «Нижегородских авиалиниях» и «Ангаре». Последняя компания стала владельцем Ан-24 в 2021 году.

Сын командира рухнувшего АН-24 вышел на связь

Крушение пассажирского самолета в Амурской области произошло 24 июля. Воздушное судно, следовавшее из Благовещенска в Тынду, пропало с радаров, и члены экипажа перестали выходить на связь.

В связи с этим на поиски Ан-24 направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России во время поисков обнаружил горящий фюзеляж самолета.

Как рассказал губернатор региона Василий Орлов, на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не выжил.

В оперативных службах отметили, что в качестве возможной причины ЧП рассматривается ошибка экипажа при заходе воздушного судна на посадку. Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что членами экипажа разбившегося Ан-24 были жители региона.