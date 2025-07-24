Отец погибших от дихлофоса детей отказался давать показания в суде

Отец четверых погибших детей из Красноярского края Дмитрий Виноградов отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

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"Виноградов воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя и близких родственников", - передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Ранее защита подсудимого выражала сомнения в том, что причиной смерти детей стало отравление дихлофосом.

Адвокат Александр Гуртовенко объяснил отказ подзащитного болезненными воспоминаниями о трагедии.

Отцу ранее было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, четверо детей умерли в сентябре 2024 года. Сначала была версия, что семья отравилась пельменями, но позже выяснилось, что в доме перед происшествием распылили дихлофос от насекомых. Родители тоже пострадали, их доставили в больницу, однако врачи смогли их спасти. Мать семейства была беременна, вскоре после трагедии она родила здорового ребенка. В начале года малыш скончался, ночью захлебнувшись рвотой.