Рейс из Читы в Москву перенесли из-за птицы в двигателе

Летевший из Читы в Москву самолет не смог совершить полет из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает Chita.ru.

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Рейса U694 по маршруту Чита — Москва перенесли из-за попадания птицы в двигатель самолета, сообщается 24 июля в официальном telegram-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что птица попала в двигатель во время разбега воздушного судна на взлетной полосе. Для обеспечения безопасности пассажиров экипаж рейса U694 принял решение отменить полет. В настоящее время специалисты проверяют двигатель на повреждения.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс должен был вылететь в 09:20 по местному времени, его перенесли на 22:00. В ведомстве заверили, что контролируют ситуацию с задержкой вылета рейса.

Также 22 июля сообщалось, что самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс в Надым, вынужденно вернулся в тюменский аэропорт Рощино из-за столкновения с птицей.