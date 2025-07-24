МЧС открыло два телефона горячей линии в связи с крушением самолета Ан-24

МЧС России сообщило номера телефонов для родственников пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Амурской области.

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Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии: 8 (4162) 53-99-99.

А на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии 8-800-775-17-17, где можно получить всю необходимую информацию.

"Сейчас спасатели продолжают следовать к месту крушения самолета в условиях труднодоступной местности. В поисковых работах задействованы более 50 человек и 10 ед. техники.", - сообщили в МЧС.

Ранее в ведомстве показали кадры, как в ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации были обнаружены горящие останки фюзеляжа самолета.