На борту Ан-24 был известный на Дальнем Востоке хирург

На борту самолета Ан-24, рухнувшего в Амурской области, был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Об этом сообщает Shot.

Как отмечается, у 71-летнего Майзеля также была специализация онколог, его стаж составлял 48 лет. Он работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице №1.

«Его последнее дежурство было 20 июля, в воскресенье», — пишет Telegram-канал.

Леонид Майзель получил орден Почета за свою активную деятельность в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске, расположенном на Сахалине.

Сегодня утром СМИ сообщили, что связь с самолетом Ан-24, который летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику «Ангара». Позднее «Интерфакс» сообщил, что обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в 15 км от Тынды. На его борту находились 43 человека, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.