В Ленобласти мальчика нашли на дне карьера, его не спасли

Мальчик попал в карьер в Ленинградской области и не смог выбраться из него без помощи со стороны. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Пугоревском карьере. В полицию обратилась женщина и рассказала, что потеряла из виду 13-летнего племянника.

Выяснилось, что школьник оказался в водоеме, поэтому для его поисков вызвали водолазов. Им удалось найти пострадавшего, но спасти его не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребенок учился в шестом классе и является гражданином другого государства, проживал в Янино-2.

До этого в Иркутской области двухлетняя девочка пострадала, оставшись без присмотра. Пока родители занимались своими делами, пострадавшая отправилась к реке и стала плавать. Позже ее обнаружили в водоеме, но спасти не смогли.