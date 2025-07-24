Появились последние кадры самолета Ан-24 за минуты до падения

Пропавший самолет Ан-24 в Приамурье двигался с заметными трудностями, что подтверждают последние видеозаписи. Об этом сообщили в оперативных службах.

Перед падением самолета, очевидцы заметили, что самолет летел аномально низко, а звук двигателей был необычно громким и нехарактерным. Выживших в результате падения, предположительно, нет. Об этом URA.RU сообщили по телефону доверия экстренной службы.

ТАСС: крушение Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа

В Амурской области пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс Благовещенск — Тында, потерпел крушение. Предварительно, на борту находились 43 человека, включая пятерых детей и шесть членов экипажа. Сразу после исчезновения самолета с радаров был поднят вертолет Ми-8 Росавиации. Экипаж вертолета обнаружил горящий фюзеляж воздушного судна в труднодоступной местности. К месту крушения оперативно направлены спасательные подразделения.