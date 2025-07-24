В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве

Первое уголовное дело о дропперстве возбуждено в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователи ГУ МВД России по г. Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, о так наказываемом дропперстве - передаче своего банковского счета мошенникам", - говорится в сообщении.

В МВД добавили,что подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в интернете. По указанию злоумышленников она открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя, который в дальнейшем использовался для зачисления денежных средств, полученных преступным путем. В итоге общая сумма, внесенная на этот счет, превысила миллион рублей. Информацию о совершенных банковских операциях женщина передавала своим кураторам посредством мессенджера", - добавила представитель ведомства.

"Мои коллеги из московского управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали 52-летнюю жительницу Москвы", - добавила Волк.

По ее словам, в ходе обыска в квартире подозреваемой изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские и sim-карты. В настоящее время полицейские и следователи установливают все обстоятельства противоправной деятельности и задержание соучастников.