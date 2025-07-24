Пассажирский самолет Ан-24 мог потерпеть крушение в Амурской области из-за ошибки, которую экипаж допустил при заходе на посадку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник агентства подчеркнул, что воздушное судно пыталось приземлиться в условиях плохой видимости.

24 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в Амурской области с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно, принадлежащее компании «Ангара», следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Опубликован список экипажа пропавшего Ан-24

По информации журналистов, связь с Ан-24 прервалась в нескольких километрах от последнего аэропорта по маршруту — в районе Тынды. На поиски воздушного судна направили спасательные группы.

Как рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, предварительно, на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что экипаж перестал выходиться на связь после ухода на второй круг в 12:58 по местному времени (6:58 мск). Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.