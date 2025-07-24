Опубликован список экипажа пропавшего Ан-24

Редакция Telegram-канала «112» опубликовала список членов экипажа самолета Ан-24, который пропал сегодня утром в Приамурье.

В нем числятся командир воздушного судна Логвинов В., второй пилот Плаксин К., бортмеханик Вохминцев В., бортпроводник Бессмертная А. Также в списке фигурирует инженерно-технический состав — Колтунов В. и Лысенко А, пишет «112».

Сегодня утром СМИ сообщили, что связь с самолетом Ан-24, который летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Отмечалось, что специалисты экстренных служб пытались найти самолет, с которым отсутствовала связь.

Появились подробности о пропавшем Ан-24

Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику «Ангара». Позднее «Интерфакс» сообщил, что обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в 15 км от Тынды. По словам источника агентства, «самолет разрушен». На его борту находились 43 человека, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. В МЧС России сообщили об обнаружении вертолетом Ми-8 Росавиации горящего фюзеляжа самолета.

В минувший понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя пожарной службы сообщило, что около 19 человек погибли и сто пострадали в результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в столице страны Дакке.