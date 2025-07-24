В Сети появились кадры с потерпевшим крушение самолетом Ан-24

В соцсетях распространяется видео с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области, кадры публикует РИА Новости.

На записи видно, как из фюзеляжа поднимается густой дым, вокруг разбросаны обломки. Возгорание произошло после падения, передает агентство.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24 пропала примерно в 8:00 по московскому времени. На борту воздушного судна, по предварительной информации, находилось 46 человек. Речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Позже глава региона Василий Орлов уточнил, что на борту пропавшего пассажирского самолета Ан-24, следовавшего из Благовещенска в Тынду, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».