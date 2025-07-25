Следовавший в Сочи борт развернулся и возвращается в Новосибирскую область

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся в Сочи, в четверг, 25 июля, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

На интерактивной карте видно, что воздушное судно выполняло маневры в небе над Новосибирской областью, прежде чем развернуться.

В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили ТАСС, что причиной возврата стала техническая неисправность, выявленная в полете. Там добавили, что самолет должен приземлиться в Новосибирске приблизительно через 2 часа — около 14:30 по местному времени (10:30 мск). Детали произошедшего пока не уточняются.

До этого другой самолет, выполняющий рейс Москва — Калининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку.

Еще один рейс из Москвы в Калининград вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности одной из систем. Он благополучно приземлился в Москве, после чего пассажиры отправились в пункт назначения на резервном борте.