Задержан экс-глава Тамбовской области Егоров

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что Егоров подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник.

В настоящий момент у Егорова в Москве и Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски.

Ранее суд арестовал главу Минтранса Новгородской области Константина Куранова за взятки в особо крупном размере.