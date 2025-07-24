Появились подробности о пропавшем Ан-24

Связь с самолетом Ан-24, который летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время специалисты экстренных служб пытаются найти самолет, с которым нет связи. Воздушное судно принадлежит авиаперевозчику «Ангара».

На его борту числятся 43 человека, включая 5 детей, и 6 членов экипажа, отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. В воздух был поднят вертолет Ми-8, предназначенный для проведения поисковых работ.

По данным Mash, в 11 утра по местному времени воздушное судно вылетело из Благовещенска в Тынду. Ближе к 13 часам при заходе на посадку в местном аэропорту самолет ушел на второй круг, потеряв связь с диспетчерами.

«Тындские следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц», — говорится в публикации.

В начале июля учебный самолет упал рядом с жилым домом в селе Дебрышки в Татарстане. Он задел крылом дерево и линии электропередачи, после чего рухнул в районе СНТ. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС, Следственного комитета России, транспортной прокуратуры и медики.