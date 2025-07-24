Мошенники предлагают несуществующие туры, путевки и билеты

Открытию аэропорта Геленджика обрадовались не только россияне, у которых впереди отпуск, но и мошенники. Как только было объявлено о возобновлении авиасообщения с 18 июля, сразу же появилось несколько сайтов, предлагающих билеты на курорт.

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"Эти сайты полностью копировали интерфейс популярных площадок по онлайн-продаже билетов, и некоторые люди, опасаясь потерять билеты (а интерес к отдыху в Геленджике заметно вырос после сообщения о возобновлении работы аэропорта - спрос на авиаперелеты в город-курорт вырос почти в 40 раз), не проверяли адрес сайта и потеряли деньги, заплатив мошенникам стоимость билетов", - рассказал председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ), эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов.

По его словам, появление подобных сайтов фиксируется постоянно, поэтому эксперт рекомендует тщательно проверять адрес сайта. Мошенники могут добавить всего одну лишнюю букву или цифру, поэтому лучше адрес набирать вручную, а не копировать и не открывать непроверенные ссылки. Также не стоит спешить с передачей данных банковских карт, особенно если платежная страница немного отличается от обычной. "Даже если вам это только показалось, проверьте еще раз адрес сайта", - говорит Семов.

Помимо билетов мошенники также часто предлагают несуществующие туры, путевки и другие продукты. Активно используются мобильные приложения или Telegram-боты, привлекающие жертв серьезными скидками на услуги, - если верить рекламе, приобретение тура возможно только при переходе по ссылке из Telegram-канала или установке мобильного приложения. В первом случае мошенники получают данные банковских карт, что чревато обнулением счета, а при установке приложения жертва рискует потерять доступ ко всем личным кабинетам в различных сервисах (в том числе банковских и к порталу "Госуслуги"). Стоит избегать сомнительных предложений, полученных из мессенджеров, тем более если для получения скидки на услуги требуется устанавливать какое-либо приложение или переходить по ссылке в Telegram-канал.

"Не хочется никого пугать, но внимательным следует быть в любой ситуации, даже на первый взгляд не связанной с финансами, - подчеркивает Максим Семов. - Вам предлагают экскурсию, настаивая на подтверждении ее покупки кодом из SMS? Будьте осторожны - вспоминайте, что диктовать любые коды опасно! Вы оплачиваете шашлык в кафе, но терминал почему-то печатает чек, закрывающий экран, - попросите показать сумму заказа на экране. Необычное путешествие в пещеры, стоимость которого заметно ниже аналогичных - выясните, почему стоимость ниже. Путевка за треть цены? Не торопитесь, выясните подробности".

Так, например, обманывают незадачливых путешественников, продавая билеты до места назначения, не сообщая, что последние триста километров до отеля нужно ехать на попутке, а до моря придется спускаться на ослике, аренда которого не входит в первоначальную цену.

Готовясь к отпуску, изучите место, куда вы направляетесь. Оцените обстановку, доступность, условия, в том числе возможность оплаты наличными, картой, СБП, QR-кодом. Фраза "всего триста шагов до моря" может на деле означать "сто шагов вниз с горы, затем сто шагов через железнодорожные пути и сто шагов через сточные канавы". Это не мошенничество, которое приведет к потере денег, но наверняка испортит отпуск, тем более если вы едете с детьми.

Кстати, развлечения также могут привести к финансовым последствиям.

Прежде чем согласиться поехать, скажем, на джипе по горной речке, выясните, что за фирма предлагает эту услугу, почитайте отзывы, узнайте о безопасности такого приключения, о гарантиях.