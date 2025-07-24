Суд продлил арест на активы на 2,5 млрд рублей по делу Тимура Иванова

Суд на три месяца продлил арест на принадлежащее бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и членам его семьи имущество и активы общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС. Среди арестованных активов 43 банковских счетах отца Иванова, его матери, экс-супруги и матери его малолетней дочери, а также его личного водителя.

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Кроме того, Басманный районный суд продлил арест на 23 автомобиля, в том числе на Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости. Часть арестованной недвижимости была оформлена на юридические лица.

В материалах дела говорится, что добытые преступным путем деньги Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц. 24 июля сообщалось, что суд арестовал загородный дом и участок по делу о взятках в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова.