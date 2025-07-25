Агрессивный похититель сыра угрожал новокузнецким продавцам отверткой

В Новокузнецке мужчина попытался украсть из магазина сыр, а когда сотрудники его остановили, достал отвертку и начал угрожать им.

В один из магазинов Новокузнецка вошел 36-летний мужчина. Местный житель ходил между полок с товарами, после чего попытался миновать кассовую зону. Однако сотрудники заметили, что он спрятал несколько упаковок сыра и хотел выйти из магазина, не оплатив их.

Один из продавцов остановил злоумышленника, а тот в ответ на это достал отвертку и начал угрожать мужчине. Персонал нажал тревожную кнопку.

В торговую точку прибыли росгвардейцы и задержали агрессивного похитителя. Его передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства, сообщает Росгвардия Кузбасса.