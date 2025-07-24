В Люберцах произошел взрыв около ЖК

Жителей жилого комплекса в подмосковных Люберцах испугал громкий взрыв на улице, которая была названа в честь военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего от взрывного устройства. Об этом сообщил в четверг, 24 июля, Telegram-канал Shot.

— Примерно в 1:45 неизвестные в иномарке выбросили с пассажирского сиденья объект, напоминающий самодельное взрывное устройство. Через несколько секунд раздался мощный взрыв, после которого зазвучали сирены на машинах, — говорится в публикации.

Жильцы ЖК, проснувшись от громкого звука, сначала предположили, что инцидент связан с разгерметизацией газового баллона на находящейся рядом стройке. Но выглянув в окна, они увидели дым, исходящий с места происшествия.

Жители планируют обратиться в полицию, уточнили в посте.

15 июля сообщалось, что уроженец Саратовской области проник в дом экс-девушки в Троицком административном округе Москвы и устроил взрыв. В результате происшествия мужчина получил травмы и ожоги различной степени тяжести.