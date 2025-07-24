Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

В Сириусе произошло попадание по нефтебазе. Об этом заявил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

«Произошло попадание по нефтебазе. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал он.

Сириус — название поселка городского типа в Имеретинской низменности, первая в России федеральная территория. 22 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о ее создании. Этим законом в соответствии с Конституцией были установлены особые правовые основы Сириуса, позволяющие реализовывать приоритетные государственные задачи в наиболее важных направлениях развития страны. На территории поселка расположен образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе российского лидера.

Ранее сообщалось, что на федеральной территории Сириус слышны звуки работы средств противовоздушной обороны.

До этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО 23 июля в период с 20:40 до 23:50 по мск отразила атаку 21 БПЛА. Большинство дронов были сбиты в акватории Черного и Азовского морей.