Сильный ветер снес башенные краны в порту Волжского

Обрушившийся на город Волжский в Волгоградской области ураган снес башенные краны в порту. Кадры опубликовал V1.ru.

Согласно информации портала, момент падения крана записал на видео экипаж теплохода, находящего недалеко от конструкции. В результате она оказалась погнута. При этом, по словам одного из очевидцев, от сильного ветра пострадал еще один кран, он упал в воду.

Также сильные порывы ветра выбросили на берег лодки и обрушили опоры ЛЭП. Часть города осталась без света и еще минимум половина — без воды.

«Специалисты филиала "Россети Юг" — "Волгоградэнерго" и "ВМЭС" оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. Восстановление подачи электроэнергии части потребителей в настоящее время организуется по резервным схемам. Энергетики продолжат работы до возобновления электроснабжения всех обесточенных абонентов», — сообщили в пресс-службе АО «ВМЭС».

В интернете жители Волжского делятся видео и фотографиями, на которых можно увидеть затопленные улицы, кучи ледяных частиц, которые местные собирают на своих участках после прошедшего града. Кроме того сообщается о повреждении средней школы №5, где сильный ветер снес кровлю и оборвал провода.