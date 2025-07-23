Названа общая сумма взяток по делу главреда Baza

Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова Алексей Михальчик сообщил, что общая сумма взяток, в даче которых обвиняют журналиста, не превышает 150 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

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Обвинение, по словам защитника, включает три связанных с дачей взяток эпизода.

Журналисты канала, по версии Следственного комитета РФ, платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в телеграм-канале.

Трифонов утверждал, что платил иногда за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.

Ранее стало известно, что суд в Москве отправил Трифонова в СИЗО до 20 сентября. Свою вину он не признал.

Главреда Baza Трифонова арестовали до 20 сентября по делу о взятках

Также в среду Замоскворецкий районный суд Москвы избрал по ходатайству следствия меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца для продюсера Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой.