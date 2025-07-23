Взрывы газовых баллонов и сильный пожар произошли на севере столицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что пострадал один человек, у него 15 процентов ожогов тела.

— Жители Беломорской улицы пару часов назад услышали серию взрывов со стороны многоэтажного дома. Потом из квартиры на седьмом этаже повалил густой дым и появились языки пламени. Очевидцы рассказали, что рванули газовые баллоны для плиты на кухне у 57-летнего жителя дома, а взрывной волной выбило окна. Его квартира была отключена от электричества и газа, предположительно, за долги, — сказано в публикации.

Владельца квартиры доставили в НИИ имени Склифосовского с 15 процентами ожогами тела.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города.

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