Продюсера Baza арестовали по делу о взятке вслед за главредом

Замоскворецкий суд Москвы арестовал продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Об этом РБК рассказал ее адвокат Егор Филин.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Лукьянову обвиняют в даче взятки должностному лицу группой лиц. Свою вину она не признает.

По словам Филина, следователь по делу отказался выдать защите копии документов о возбуждении уголовного дела и постановление о привлечении в качестве обвиняемой. Вся информация была получена из релизов. Адвокат отметил, что намерен обжаловать решение суда.

Ранее по данному делу до 20 сентября также был арестован главный редактор Baza Глеб Трифонов. Заседание проходило в открытом режиме.