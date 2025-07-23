В Москве произошел пожар в здании с квест-комнатами

На юго-востоке Москвы произошел пожар в здании, где расположены складские помещения, а также квест-комнаты. Предварительно, пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, возгорание произошло на втором этаже здания на Шарикоподшипниковской улице. Загорелось складское помещение оборудования и техники.

Сообщается, что пожар уже локализовали. О состоянии пострадавших ничего не уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Мытная в Москве, где загорелись сразу несколько этажей. Один человек не выжил, еще девять пострадали. В сети опубликовали кадры с места возгорания.