Россиянин возле дома изнасиловал малолетнюю девочку

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего около дома несовершеннолетнюю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

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Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, днем 19 июля мужчина недалеко от жилого дома по улице Генерала Лагуткина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 46-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мигрант попытался изнасиловать на пляже девочку.