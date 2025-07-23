Главреда Baza Трифонова арестовали до 20 сентября по делу о взятках

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова по обвинению в даче взятки должностному лицу до 20 сентября. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что следствие просило заключить Трифонова под стражу в виду того, что у него много коллег-журналистов и есть связи в правоохранительных органах, которые могут дать ему скрыться за пределами РФ, препятствовать расследованию или уничтожить доказательства. Также, по словам следователя, главреду Baza вменяется три эпизода коррупционной направленности.

Сторона защиты просила суд приобщить благодарственные письма и положительные характеристики на Трифонова, уточнив, что за него имеется большое число поручительств. Адвокат ходатайствовал о вызове в зал заседания издателя Арама Габрелянова и журналиста Александра Потапова, но судья отказался заслушивать их, заявив, что предоставленных ими характеризующих писем достаточно. Также сторона защиты подчеркивала, что у подзащитного на иждивении находятся ребенок, мать, бабушка и дедушка.

Трифонов свою вину по уголовному делу не признает. Он отметил, что не планирует скрываться и добровольно отдал свои паспорта и телефоны.

«У меня даже нет возможности что-то скрыть», — добавил главред Baza.

В зал суда также в качестве свидетеля пришла мать Трифонова. Она сообщила, что не имеет постоянного источника дохода и сын помогает ей.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября», — огласил решение судья.

Вместе с Трифоновым в уголовном деле фигурирует продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Вопрос о ее аресте будет рассмотрен уже после закрытия здания для публики и журналистов.