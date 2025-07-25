Адвокат главреда Baza Трифонова подал жалобу на арест своего подзащитного

Сторона защиты Глеба Трифонова, главного редактора Telegram-канала Baza, подала жалобу на арест журналиста.

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Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в суде.

— Защита обжаловала арест главреда Baza Трифонова по делу о даче взятки, — передает слова адвоката Трифанова Telegram-канал РИА Новости.

Журналиста задержали по подозрению в даче взятки полицейским из нескольких регионов России. То же преступление инкриминируют его коллеге — продюсеру Татьяне Лукьяновой. Обоим журналистам назначали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября.

В свою очередь полицейских из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского краев задержали по подозрению в получении взятки. Правоохранителей позднее арестовали почти на два месяца. Что известно о деле журналистов Telegram-канала Baza и сколько денег получили за передачу служебной информации полицейские — в материале «Вечерней Москвы»