Пассажир, зарезавший таксистку в Екатеринбурге, катался с ее телом по городу

Житель Екатеринбурга жестоко убил таксистку, а затем продолжил кататься с телом женщины по городу.

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Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

— Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел на заднее сиденье автомобиля такси. После того как машина отъехала на незначительное расстояние и остановилась, мужчина напал на потерпевшую, воспользовавшись для этого имевшимся у него складным ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После этого нападавший сел за руль автомобиля и стал передвигаться по территории Екатеринбурга, — рассказали на сайте ведомства.

Как пояснил задержанный, он пошел на преступление, потому что ему в голову пришла мысль убить человека. Мужчина нанес своей жертве свыше 70 ножевых ранений. Ранее судимого гражданина отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. На данный момент фигурант уголовного дела находится под стражей.

Ранее стало известно о том, что перед судом предстанет мужчина, напавший на женщину-таксиста в Новой Москве в 2009 году. Злоумышленник совершил противоправные действия и избежал наказания. Однако личность преступника удалось установить в результате проверки полученных следов по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам.