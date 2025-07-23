Момент падения машин под землю в Татарстане попал на видео

В Татарстане три автомобиля провалились под землю, произошедшее попало на видео. Кадры опубликовал RT.

Инцидент произошел на парковке у склада в поселке Новая Тура Зеленодольского района.

На кадрах видно, что сильный ливень привел к размыву парковки, в результате чего там образовалась яма. Одна за другой вместе с потоком воды в нее стали проваливаться машины. «Жертвами» потопа стали автомобили марок Lexus, BMW и Mazda. По словам очевидцев, машины ушли под землю «на глазах».

Информации о пострадавших в результате произошедшего нет.