В итальянской коммуне Аццано-Мелла прямо на шоссе упал легкомоторный самолет Promecc. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На представленных кадрах видно, как судно почти под прямым углом врезается в дорожное полотно и взрывается. Два автомобиля, которые в это время следовали по шоссе, пересекают огненную преграду, еще одна машина останавливается прямо перед ней.

По данным РЕН ТВ, на борту самолета находились 75-летний адвокат Серджио Равалья и 50-летняя Анна Мария Де Стефано. Их тела обнаружили в обгоревшем фюзеляже.

В российском городе самолет упал на участок жилого дома

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.