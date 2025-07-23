Москвич оборудовал нарколабораторию в квартире

В Москве задержали мужчину, который оборудовал в квартире лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

Правоохранители обнаружили нарколабораторию в квартире 52-летнего мужчины в Батайском проезде. При обыске были найдены, в частности, химические реактивы, вакууматор и ведро с порошкообразным веществом. Впоследствии выяснилось, что изъятое является мефедроном общим весом более пяти килограммов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали 37-летнего мужчину, соорудившего нарколабораторию в бане.