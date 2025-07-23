Режим ЧС после сильного ливня ввели в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после сильного ливня с мощными порывами ветра.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в целях организации работ по устранению последствий прохождения сильного ливня с мощными порывами ветра», — указал Кравчук.

По словам главы города, в результате непогоды без электроснабжения остались более 1800 объектов. Вместе с этим на заседании оперативного штаба было доложено, что все социальные объекты подключены к электроснабжению.

«Аварийными бригадами ведётся работа по подключению ещё 12 частных и 18 многоквартирных домов», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рост числа погодных аномалий в мире учёные объясняют глобальным потеплением и изменением климата на планете.