В Екатеринбурге мужчина убил таксистку, потому что "в голову пришла такая мысль"

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины, с которой он в тот день познакомился в соцсетях. "В настоящее время мужчина допрошен в качестве обвиняемого. На вопрос, зачем он совершил преступление, он ответил, что "просто ему в голову пришла мысль убить человека", - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

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Трагедия случилась вечером 18 июля: фигурант предложил своей новой знакомой встретиться. Женщина работала в такси и приехала на своей машине в оговоренное место. Мужчина сел на заднее сидение, и когда автомобиль тронулся - достал складной нож.

"Он нанес женщине более 70 ранений, после чего еще долго катался с ее телом в салоне. Попал в ДТП. Очевидцы помогли вытащить машину из кювета на дорогу, не зная, что в ней находится убийца и его жертва", - рассказал пресс-секретарь МВД области Валерий.

Иномарку с включенной сигнализацией и незапертыми дверьми нашли брошенной рано утром 19 июля на 318-м километре трассы Пермь - Екатеринбург в Ревдинском районе. В ней находилось тело убитой.

В розыске подозреваемого было задействовано два десятка сыщиков угрозыска, группа полицейских экспертов-криминалистов.

"По следам на крышке бензобака молекулярно-генетической экспертизе удалось выявить генотип, который сопоставили с федеральной базой данных. Благодаря этому установили личность подозреваемого - ранее судимого 26-летнего жителя Екатеринбурга", - пояснил Шульга.

В "послужном списке" фигуранта - кража, грабеж, разбойное нападение, угон. Он уже дал признательные показания и заключен под стражу. Расследование продолжается.