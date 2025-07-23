Сотрудников МВД, обвиняемых по делу главреда Baza, доставили в Москву

Силовики из трех регионов России, которые обвиняются по делу о взятках от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, доставлены в Москву для следственных действий. Об этом рассказал адвокат медиаменеджера Алексей Михальчик, пишет ТАСС.

«Сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий»‎, — сказал он.

До этого агентство сообщало, что редактору портала Baza Трифонову и продюсеру одноименного Telegram-канала Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы по делу о взятке. Журналистам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц»). Статья предусматривает возможность наказания в виде заключения на срок от 7 до 12 лет. Вину сотрудники Baza не признают.

В офис издания и домой к Трифонову силовики пришли утром 22 июля. Главреда увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как писало RT, Трифонова опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.