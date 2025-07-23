Нефтепродукты из затонувшего танкера «Волгонефть-212» до сих пор поступают в море

Из затонувшего танкера «Волгонефть-212» все еще продолжают поступать нефтепродукты в Черное море. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на заявление представителя Росприроднадзора во время судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края.

По словам представителя, судно затонуло целиком. На нем было восемь танков с нефтепродуктами, часть из которых разрушилась в процессе крушения, а часть погрузилась на дно, все танки были негерметичны.

«Нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока обследования проводились», — сказала представитель Росприроднадзора.

Судья задал уточняющий вопрос: продолжалась ли течь со всех танков судна. Представитель Росприроднадзора ответила положительно.

«Известно, что все нефтепродукты поступили в море — часть в процессе крушения, какие-то до сих пор поступают в акваторию», — добавила она.

Также представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора заявила, что собственник танкера «Волгонефть-212»‎ — компания «Каматрансойл» — бездействует в ходе ликвидации последствий ЧС.

23 июля Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ведомства о возмещении 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей ущерба к судовладельцу и торгово-чартерному фрахтователю судна «Кама шиппинг».

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.