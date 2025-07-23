В Казахстане произошло землетрясение

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на сейсмологов МЧС Казахстана.

Согласно данным МЧС, эпицентр расположен в 793 км на северо-восток от Алматы.

В Усть-Каменогорске и четырех районах Абайской и Восточно-Казахстанской областей землетрясение достигло 4 баллов, Алтае, Риддере и пяти других районах - 3 баллов, Семее и 11 районах двух областей - 2 баллов. МЧС сообщило, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас в регионе и еще нескольких областях проходят масштабные сейсмоучения.

8 июля землетрясение магнитудой 6 баллов было зарегистрировано в Жамбылской области Казахстана. По данным МЧС республики, землетрясение было зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» в 14:30 по местному времени (12:30 мск).

Издание Life.ru со ссылкой на результаты всероссийского опроса, проведенного страховым брокером Mains писало, что большинство жителей России не имеют навыков поведения в условиях чрезвычайных обстоятельств.