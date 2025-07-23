«Напали толпой»: в Башкирии местная банда избила подростка

В селе Юмагузино, расположенном в Кугарчинском районе, произошло нападение на 17-летнего юношу. Как сообщила Ольга, мать пострадавшего, в результате нападения он получил серьезные травмы и впал в кому, передает «Абзац».

Как уточняется, нападение совершила местная банда. Первое из них произошло 12 июля. Со слов матери, приехали несколько человек, а избили двое из них. Тогда молодой человек не стал писать заявление.

«Он никогда не жаловался и тут не стал, хотя я просила, чтобы он написал. И второй раз 14-го числа на него напали толпой. У него тяжелые травмы, что привело к коме. Он так уже 10 дней, и состояние без улучшений. А он хотел, когда ему стукнуло бы 18, пойти в нашу армию защищать Родину», – подчеркнула мать пострадавшего.

Она выдвинула предположение, что причиной произошедшего стала девушка: он встречается с той, которая раньше была с другим. И, вероятно, это дело рук местной банды, которая уже давно терроризирует село. Возможно, это была месть, заявила Ольга.

Родители пострадавшего подростка решили обратиться в прокуратуру и местный Следственный комитет. Они надеются, что все причастные ответят по закону.