Телефонные мошенники выманили у пожилого москвича почти 35 млн рублей

Под предлогом утечки персональных данных телефонные аферисты похитили у 77-летнего москвича почти 35 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Пенсионеру позвонил якобы заместитель генерального директора организации, в которой он ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных. Затем с введенным в заблуждение москвичом связался псевдосиловик, подтвердил озвученную соучастником информацию, сообщив, что теперь сбережения могут быть похищены мошенниками и нужно их перевести на основной единый безопасный банковский счет. Выполняя телефонные инструкции мошенника, пострадавший купил новый мобильный телефон, по которому продолжил общение с аферистами и рассказал обо всех счетах и сумме сбережений», – сказали в ведомстве.

Следуя указаниям мошенников, потерпевший снял средства со счетов, взял хранившиеся дома сбережения в рублях и иностранной валюте и отдал курьерам. Передача проходила по кодовому слову. Деньги должны были якобы внести на «безопасный счет». Общий ущерб составил почти 35 млн руб. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление личностей преступников.