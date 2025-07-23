Бывший зэк украл у столичной пенсионерки 13,5 миллиона рублей

Бывший осужденный, выступавший в роли курьера телефонных мошенников, украл у столичной пенсионерки 13,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

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— Сотрудники полиции установили личность и местонахождение криминального курьера. Он каждый раз забирал у потерпевшей по 2,5 миллиона рублей, после чего переводил их своим нанимателям, — рассказали в Telegram-канале МВД медиа.

Мошенники ввели в заблуждение потерпевшую жительницу столицы, убедив ее в том, что ее сбережения находятся под угрозой. Пенсионерка, действуя по указаниям злоумышленников, переводила деньги на счета преступников, а также передавала средства курьеру.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело. Правоохранители продолжают следственные мероприятия, направленные на установление личностей телефонных мошенников.

Ранее тюремный срок получила москвичка, обманувшая пенсионеров на десять миллионов рублей. Злоумышленница выполняла роль курьера телефонных мошенников. В результате своих действий она получила 4,5 года лишения свободы.