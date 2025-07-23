В России запретили сатанизм

Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его в России. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm из зала заседаний.

Иск о признании экстремистским и запрете на территории РФ «Международного движения сатанизма» подали Генпрокуратура и Минюст. Ранее с таким требованием выступали некоторые депутаты Госдумы, общественные деятели и священники.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов называл это явление формой «информационной и идеологической борьбы», которую ведет Запад против России.

В декабре Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Храм Сатаны». Ведомство обвинило ее в дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей, призывах к свержению конституционного строя в России и сборе средств для ВСУ при поддержке властей США.