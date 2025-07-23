В Казахстане в канализационном колодце погибли рабочие

Двое слесарей погибли в колодце в казахстанской Караганде. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу местной коммунальной компании «Караганды Су».

По предварительной информации, 29-летний и 46-летний мужчины отравились канализационными газами, пока ремонтировали датчики — предположительно, причиной смерти стала интоксикация сероводородом.

Как сообщает «Казинформ», полиция Карагандинской области подтвердила факт инцидента. Зарегистрировано уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, назначены экспертизы, проводится комплекс следственных действий. Кроме того, «Караганды Су» проводит внутреннее расследование.

Напомним, что схожий случай произошел в Шпаковском округе Ставропольского края в апреле 2025 года. Комиссия установила, что трое рабочих сельхозпредприятия отравились парами метана при замене заглушки в одном из колодцев, отводивших навоз с территории молочной фермы. Спасти мужчин не удалось.