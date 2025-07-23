Названа сумма возможной взятки главреда Baza

В деле главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова фигурируют суммы не более 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

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«В деле Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой фигурируют суммы, не превышающие 100 тысяч рублей. А по большей части - это 20-30 тысяч, которые выплачивались в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы», — сказали изданию.

До этого стало известно, что Трифонову предъявили обвинение о даче взятки, однако, по информации СМИ, он не признает вину. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте Трифонова, писало РИА Новости.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос.

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса.

В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Кроме того, в Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области были задержаны трое полицейских, которые будут доставлены в столицу для расследования.