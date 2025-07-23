Подростки устроили беспредел на кладбище в Челябинской области

В поселке Ближний Береговой Челябинской области произошел вопиющий акт вандализма. Группа подростков, не достигших 14-летнего возраста, устроила погром на местном кладбище, осквернив десятки могил.

Видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлены разбитые надгробные плиты и вырванные столики, появились в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди местных жителей. Родственники погибших, чьи захоронения пострадали, обратились за помощью к общественности, опасаясь, что виновные могут избежать наказания.

"Мы боимся, что никто не понесет наказание. По моему отцу и по моей дочери протоптались в прямом смысле слова, и еще по многим захоронениям", - написали пострадавшие в соцсети"Вконтакте".

ГУ МВД по Челябинской области сообщило журналистам издания 74.ru, что личности подростков установлены, и в настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось о похожем акте вандализма в Красноярском крае - неизвестные осквернили могилу участника СВО.