Мощное замлетрясение произошло в Индонезии

У побережья Индонезии зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3, об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

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Очаг залегал на глубине 144,6 километра. Подземные толчки произошли в 109 километрах к западу от города Горонтало на острове Сулавеси. Численность жителей населенного пункта составляет около 200 тысяч человек. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не уточняется.

Ранее на острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Высота выброшенного столба пепла составила 1,6 тысячи метров над кратером. По словам жителей местного населенного пункта, извержение спровоцировало толчки, сотрясшие дома.